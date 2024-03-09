Над Курском сбили украинский беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
«В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал губернатор.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области запущен сигнал ракетной опасности. Чуть позже он написал о работе ПВО над столицей региона.
6 марта под Курском сбили украинский дрон. Ранее в области дважды подверглась ударам беспилотников территория Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК). В результате там начался пожар в резервуаре на складе горюче-смазочных материалов.
После начала военной операции Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
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