Маск оценил методы мобилизации на Украине словами «Сколько еще?»
Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя видео с жестким задержанием 34 украинцев, пытавшихся нелегально выехать в Румынию, возмутился методами мобилизации на Украине.
Соответствующее видео еще в пятницу опубликовал портал «Страна.ua». В соцсети Х его выложил американский бизнесмен Дэвид Сакс. На кадрах украинские силовики выталкивают мужчин из микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой. В адрес этих мужчин на видео звучит много нецензурной брани, их бьют.
«Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?» — написал Маск в комментарии к видео.
Мобилизация и военное положение на Украине были введены сразу после начала российской военной операции. 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении особых режимов еще на 90 дней. В декабре 2023 года он говорил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тыс. солдат. В том же месяце Зеленский сообщил о просьбе Генштаба о призыве дополнительных 500 тыс. человек.
В начале февраля Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Он в том числе подразумевает наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж. Помимо этого, были включены пункты о возможности демобилизации лишь спустя 36 месяцев службы, введении электронных повесток и др. Если он пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле.
В России, как говорил президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря, нет необходимости в новой мобилизации, поток добровольцев и контрактников не сокращается.
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