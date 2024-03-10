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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщила белгородская мэрия в своем телеграм-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее ракетную опасность объявили в Курской области. Вскоре после этого губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстреле села Кульбаки, срабатывании системы ПВО и падении беспилотника на территории нефтебазы.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Утром 10 марта Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре украинских дрона. Первые два сбили в течение ночи, остальные — утром.

Накануне, 9 марта, Белгородскую область попытались атаковать еще четыре беспилотника. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны, доложили в военном ведомстве.

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