В Курске объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курске, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава региона попросил жителей, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной или кладовой. Находящимся на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал Старовойт.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в регионе срабатывает система ПВО. С января 2024 года в области неоднократно объявляли ракетную опасность.

В последний раз сигнал ракетной опасности включали в Курской области в ночь на 9 марта. Тогда же Старовойт сообщил, что в небе над Курском работает система ПВО. Чуть позже губернатор рассказал, что над городом сбили один украинский беспилотник.

Обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники, было повреждено 22 кв. м. кровли, рассказал Старовойт. Утром в тот же день он уточнил, что несущие конструкции не были повреждены, в медучреждении начали ремонт. Глава региона заверил, что поликлиника возобновит прием пациентов в плановом режиме с 11 марта.