 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курске поврежденную дроном поликлинику откроют 10 марта

Старовойт: поврежденная обломками дрона поликлинику начнет работу 10 марта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Курская поликлиника № 6, на которую упали обломки беспилотника, возобновит работу по графику 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, специалисты восстановили тепловой контур здания. «Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит прием пациентов в плановом режиме», — написал губернатор. Старовойт подчеркнул, что стационар уже работает.

В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники
Политика
Губернатор Курской области Роман Старовойт

В ночь на 9 марта губернатор сообщил о ракетной опасности, а через несколько минут — о работе ПВО над Курском. Позднее Старовойт сообщил, что над городом сбили украинский дрон, его обломки упали на крышу поликлиники и повредили 22 кв. м кровли. Утром глава региона уточнил, что несущие конструкции не были повреждены, уже днем в медучреждении начали ремонт.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Теги
Персоны
Роман Старовойт Курск Курская область поликлиника
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники
Политика
Над Курском сбили украинский беспилотник
Политика
В Курской области объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В Курске поврежденную дроном поликлинику откроют 10 марта Общество, 21:52
Папа римский, говоря об Украине, предложил «поднять белый флаг» Политика, 21:50
Алексей Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам Спорт, 21:43
Роспотребнадзор оценил готовность России к новым вирусам Общество, 21:33
В каких валютах рассчитываются с Россией разные части света. Инфографика Экономика, 21:33
Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» Спорт, 21:27
Байден одобрил финансирование части ведомств до конца сентября Политика, 21:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 21:06
«Динамо» в большинстве обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России Спорт, 20:56
В Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов Политика, 20:53
США пригрозили Raiffeisen санкциями за связи с Россией Политика, 20:49
Дипломаты призвали Европу готовиться к выходу США из НАТО при Трампе Политика, 20:32
Польские фермеры после встречи с Туском решили продолжить протесты Политика, 20:21
Guardian рассказала, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ Бизнес, 20:16