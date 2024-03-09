В Курске поврежденную дроном поликлинику откроют 10 марта

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Курская поликлиника № 6, на которую упали обломки беспилотника, возобновит работу по графику 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, специалисты восстановили тепловой контур здания. «Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит прием пациентов в плановом режиме», — написал губернатор. Старовойт подчеркнул, что стационар уже работает.

В ночь на 9 марта губернатор сообщил о ракетной опасности, а через несколько минут — о работе ПВО над Курском. Позднее Старовойт сообщил, что над городом сбили украинский дрон, его обломки упали на крышу поликлиники и повредили 22 кв. м кровли. Утром глава региона уточнил, что несущие конструкции не были повреждены, уже днем в медучреждении начали ремонт.