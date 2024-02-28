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Военная операция на Украине ,  
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Против не пускавшей в кафе военных в Люберцах завели уголовное дело

СК завел уголовное дело против не пускавшей военных владелицы кафе в Люберцах
Сюжет
Военная операция на Украине

Следственный комитет расследует уголовное дело против владелицы кафе в Люберцах, которая не пускала в заведения участников военной операции. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Дело в отношении женщины завели по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, до пяти лет лишения свободы) после обращения «активистов общественной организации». В нем говорилось, что подозреваемая, будучи собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников военной операции.

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Фото:РБК

Кроме того, она опубликовала в соцсетях пост «с высказываниями экстремистского характера», утверждают активисты. Также они попросили Следственный комитет проверить женщину на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне подмосковная полиция сообщила о задержании девушки 1997 года рождения за публикацию в Сети. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости» в посте она рассказала, как ей пришлось прогнать из своего кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень».

Внимание на пост обратили другие пользователи, которые написали на девушку заявление. В результате ее оштрафовали на 45 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

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Теги
Александр Бастрыкин уголовное дело дискредитация армии Военная операция на Украине Люберцы
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