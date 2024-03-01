СК заведет дело из-за снятия с рейса военного по подозрению в курении на борту

СК заведет дело из-за снятия с рейса военного по подозрению в курении

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления сообщений, что участника военной операции заподозрили в курении на борту самолета и сняли с рейса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дело намерены возбудить по факту нарушения прав военного. По данным СК, мужчина возвращался домой после лечения в связи с полученным ранением, однако сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту и сняли с рейса.

В сообщении ведомства говорится, что доказательств этого факта нет, поскольку датчики дыма не сработали, а иных подтверждений обвинения также нет.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Победа» из Москвы в Барнаул, утверждают «Катунь 24» и телеграм-канал Shot.

«Катунь 24» показала кадры беседы с экипажем воздушного судна. На видео проводница рассказывает, что почувствовала запах дыма в туалетной комнате, которую посещал пассажир. По ее словам, на вопрос, куда делся «бычок», мужчина ответил, что не курил.

«Мы слышали, как был смыв. Бычок мог быть смыт», — заявила на видео одна из бортпроводниц.

У пассажира, как пишет канал, сигареты были в ручной клади. Сам военный сказал, что действительно курил в нарушение правил перед полетом «на перроне». Очевидцы, на которых ссылается «Катунь 24», сообщили, что чувствовали резкий запах табака, исходящий от одежды мужчины, еще в автобусе.

На место для разбирательства вызвали полицейских, в итоге командир воздушного судна решил снять военного с рейса.

По информации Shot, мужчина возвращался в Алтайский край после трехмесячного лечения.

В конце февраля Следственный комитет завел уголовное дело на владелицу кафе в подмосковных Люберцах. По версии ведомства, обвиняемая не пускала в заведение участников военной операции, на нее пожаловались «активисты общественной организации». Последние утверждали, что владелица заведений также опубликовала в соцсетях пост «с высказываниями экстремистского характера».

Дело возбудили по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Ее также оштрафовали на 45 тыс. руб. за дискредитацию российской армии,