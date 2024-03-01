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Военная операция на Украине ,  
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СК заведет дело из-за снятия с рейса военного по подозрению в курении

СК заведет дело из-за снятия с рейса военного по подозрению в курении на борту
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления сообщений, что участника военной операции заподозрили в курении на борту самолета и сняли с рейса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дело намерены возбудить по факту нарушения прав военного. По данным СК, мужчина возвращался домой после лечения в связи с полученным ранением, однако сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту и сняли с рейса.

В сообщении ведомства говорится, что доказательств этого факта нет, поскольку датчики дыма не сработали, а иных подтверждений обвинения также нет.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Победа» из Москвы в Барнаул, утверждают «Катунь 24» и телеграм-канал Shot.

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Фото:Алексей Насыров / ТАСС

«Катунь 24» показала кадры беседы с экипажем воздушного судна. На видео проводница рассказывает, что почувствовала запах дыма в туалетной комнате, которую посещал пассажир. По ее словам, на вопрос, куда делся «бычок», мужчина ответил, что не курил.

«Мы слышали, как был смыв. Бычок мог быть смыт», — заявила на видео одна из бортпроводниц.

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У пассажира, как пишет канал, сигареты были в ручной клади. Сам военный сказал, что действительно курил в нарушение правил перед полетом «на перроне». Очевидцы, на которых ссылается «Катунь 24», сообщили, что чувствовали резкий запах табака, исходящий от одежды мужчины, еще в автобусе.

На место для разбирательства вызвали полицейских, в итоге командир воздушного судна решил снять военного с рейса.

По информации Shot, мужчина возвращался в Алтайский край после трехмесячного лечения.

В конце февраля Следственный комитет завел уголовное дело на владелицу кафе в подмосковных Люберцах. По версии ведомства, обвиняемая не пускала в заведение участников военной операции, на нее пожаловались «активисты общественной организации». Последние утверждали, что владелица заведений также опубликовала в соцсетях пост «с высказываниями экстремистского характера».

Дело возбудили по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Ее также оштрафовали на 45 тыс. руб. за дискредитацию российской армии,

Теги
Военная операция на Украине Следственный комитет уголовное дело
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