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В ХМАО один человек погиб при взрыве на магистральном газопроводе

В ХМАО один человек погиб и пять пострадали при взрыве на газопроводе «Елец-1»
Взрыв произошел на недействующей нитке газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск» в ХМАО, в результате чего погиб человек, еще пятеро пострадали. На месте работают пожарные и ремонтные службы
Фото: yugorsk-tr.gazprom.ru
Фото: yugorsk-tr.gazprom.ru

Один человек погиб, еще пять пострадали при взрыве на участке магистрального газопровода «Елец-1» в Ханты-Мансийском округе. Об этом сообщает портал 86.RU и телеграм-канал «112». Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил о пяти пострадавших.

По данным «112», авария на участке газопровода произошла в 30 км от поселка Лыхма в Белоярском районе. Сейчас на месте работают пожарные и ремонтные службы.

«Один человек погиб, четверых с ожогами эвакуировали на санборту в Нягань. На место происшествия летит комиссия», — рассказал URA.RU глава администрации Белоярского района Сергей Маненков.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что взрыв произошел на недействующей нитке газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск» Бобровского линейного производства управления Ямал — Европа.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы управления МЧС по ХМАО, правительства региона, Депздрава региона и в «Газпром трансгаз Югорск». В управлении Следственного комитета по ХМАО сообщили, что пока комментариев нет.

Материал дополняется.

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