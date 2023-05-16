В ХМАО один человек погиб при взрыве на магистральном газопроводе
Один человек погиб, еще пять пострадали при взрыве на участке магистрального газопровода «Елец-1» в Ханты-Мансийском округе. Об этом сообщает портал 86.RU и телеграм-канал «112». Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил о пяти пострадавших.
По данным «112», авария на участке газопровода произошла в 30 км от поселка Лыхма в Белоярском районе. Сейчас на месте работают пожарные и ремонтные службы.
«Один человек погиб, четверых с ожогами эвакуировали на санборту в Нягань. На место происшествия летит комиссия», — рассказал URA.RU глава администрации Белоярского района Сергей Маненков.
ТАСС со ссылкой на источник пишет, что взрыв произошел на недействующей нитке газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск» Бобровского линейного производства управления Ямал — Европа.
РБК обратился за комментарием в пресс-службы управления МЧС по ХМАО, правительства региона, Депздрава региона и в «Газпром трансгаз Югорск». В управлении Следственного комитета по ХМАО сообщили, что пока комментариев нет.
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