В Белгородской области сбили четвертый за сутки украинский дрон

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дрон попытался совершить атаку по территории региона, но около 22:00 мск был уничтожен силами ПВО.

Это уже четвертый за сутки беспилотник, сбитый в Белгородской области. О первом дроне Минобороны сообщило утром 7 марта. Вместе с ним был уничтожен еще 41 беспилотник в Ростовской области, три — в Волгоградской, два — в Курской (всего 47 беспилотников).

Второй дрон российские военные сбили около 14:15 мск, третий — около 18:10 мск.