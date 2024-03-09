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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили четвертый за сутки украинский дрон

Минобороны сообщило о четвертом за сутки сбитом украинском дроне
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дрон попытался совершить атаку по территории региона, но около 22:00 мск был уничтожен силами ПВО.

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Это уже четвертый за сутки беспилотник, сбитый в Белгородской области. О первом дроне Минобороны сообщило утром 7 марта. Вместе с ним был уничтожен еще 41 беспилотник в Ростовской области, три — в Волгоградской, два — в Курской (всего 47 беспилотников).

Второй дрон российские военные сбили около 14:15 мск, третий — около 18:10 мск.

В Белгородской области сбили четвертый за сутки украинский дрон
В Белгородской области сбили четвертый за сутки украинский дрон

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Теги
Белгородская область Минобороны дроны беспилотники
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