В запорожских Пологах после удара дрона загорелась электроподстанция

Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после удара дрона

Евгений Балицкий (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали подстанцию, снабжающую электроэнергией город Пологи и часть Пологовского района в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, в результате удара произошло возгорание, подачу электричества прекратили. Никто не пострадал, добавил глава региона. На месте происшествия работают оперативные службы, позднее специалисты начнут восстановительные работы.

Пологи — город в Запорожской области примерно в 110 км к северо-востоку от Мелитополя и в 100 км к юго-востоку от Запорожья. Население города, по данным на 2019 год, составляло около 19 тыс. человек.

Ранее 9 марта ВСУ нанесли удар по двум грузовикам, которые перевозили уголь для жителей Харьковской области. Сначала украинские военные атаковали машины FPV-дронами, а после открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град». Одного из водителей госпитализировали.

В середине февраля в запорожском Энергодаре прогремели два взрыва. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов уточнил, что ВСУ нанесли удар двумя дронами-камикадзе.