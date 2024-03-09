 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В запорожских Пологах после удара дрона загорелась электроподстанция

Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после удара дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали подстанцию, снабжающую электроэнергией город Пологи и часть Пологовского района в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, в результате удара произошло возгорание, подачу электричества прекратили. Никто не пострадал, добавил глава региона. На месте происшествия работают оперативные службы, позднее специалисты начнут восстановительные работы.

Пологи — город в Запорожской области примерно в 110 км к северо-востоку от Мелитополя и в 100 км к юго-востоку от Запорожья. Население города, по данным на 2019 год, составляло около 19 тыс. человек.

ВСУ нанесли удар по грузовикам с углем в Харьковской области
Политика
Фото:GancheVga / Telegram

Ранее 9 марта ВСУ нанесли удар по двум грузовикам, которые перевозили уголь для жителей Харьковской области. Сначала украинские военные атаковали машины FPV-дронами, а после открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град». Одного из водителей госпитализировали.

В середине февраля в запорожском Энергодаре прогремели два взрыва. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов уточнил, что ВСУ нанесли удар двумя дронами-камикадзе.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Теги
Запорожская область Евгений Балицкий дроны
Материалы по теме
Балицкий объяснил, зачем ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре
Политика
Балицкий заявил о преимуществе артиллерии России в Запорожской области
Политика
Балицкий заявил, что российские военные вошли в Работино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Польские фермеры после встречи с Туском решили продолжить протесты Политика, 20:21
Guardian рассказала, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ Бизнес, 20:16
Эксперты оценили идею «Роскосмоса» об отправке ядерной установки на Луну Технологии и медиа, 20:04
Женский «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче в истории клуба Спорт, 19:55
В запорожских Пологах после удара дрона загорелась электроподстанция Политика, 19:51
Вице-канцлер Германии матом описал стоящие перед миром проблемы Политика, 19:33
Кейн повторил 60-летний рекорд и помог «Баварии» разгромить «Майнц» Спорт, 19:26
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
СКА выбил клуб Ларионова в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 19:20
Ученые рассказали, как могут навсегда исчезнуть сыры камамбер и бри Общество, 19:08
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 19:00
Эстония сделает обязательным строительство бомбоубежищ в новых зданиях Политика, 18:56
«МК» узнал, что Орбакайте отказали в выступлении в Кремле Общество, 18:33
Клуб Юрана победил «Рубин» в матче чемпионата России Спорт, 18:30
Московская полиция опровергла введение усиленного режима службы Политика, 18:13