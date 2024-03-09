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Политика ,  
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Байден одобрил финансирование части ведомств до конца сентября

Байден подписал закон о финансировании ряда ведомств до конца сентября
Джо Байден
Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Джо Байден подписал законопроект о частичном финансировании правительства до конца 2024 финансового года (до 30 сентября), сообщил Белый дом.

Пакет из шести законопроектов на сумму около $460 млрд не включает финансирование Пентагона, Министерства внутренней безопасности и социальных программ. Эти ведомства все еще должны закрыться 23 марта.

Конгресс согласовал бюджет США до сентября
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

В США не могут согласовать бюджет с конца сентября 2023 года. С того же момента Вашингтон не выделяет новых средств на поддержку Украины.

В январе обе палаты конгресса договорились о финансировании правительства в 2024 году. Сделка предполагает, что общий уровень расходов — около $1,6 трлн. Принять такой законопроект конгрессмены еще не успели. В Белом доме отметили, что этому препятствуют республиканцы из палаты представителей, требуя ужесточить миграционную политику.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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