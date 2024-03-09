Байден одобрил финансирование части ведомств до конца сентября
Президент США Джо Байден подписал законопроект о частичном финансировании правительства до конца 2024 финансового года (до 30 сентября), сообщил Белый дом.
Пакет из шести законопроектов на сумму около $460 млрд не включает финансирование Пентагона, Министерства внутренней безопасности и социальных программ. Эти ведомства все еще должны закрыться 23 марта.
В США не могут согласовать бюджет с конца сентября 2023 года. С того же момента Вашингтон не выделяет новых средств на поддержку Украины.
В январе обе палаты конгресса договорились о финансировании правительства в 2024 году. Сделка предполагает, что общий уровень расходов — около $1,6 трлн. Принять такой законопроект конгрессмены еще не успели. В Белом доме отметили, что этому препятствуют республиканцы из палаты представителей, требуя ужесточить миграционную политику.
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