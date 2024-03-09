Макрон утвердил закрепление права на аборт в Конституции Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, закрепляющий в Конституции страны право женщин на прерывание беременности. Об этом сообщает BFMTV.

На публичной церемонии на Вандомской площади в Париже в Международный женский день 8 марта министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти поставил на два экземпляра закона Большую печать Франции — государственную эмблему, используемую для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством. Один экземпляр закона отправили в национальный архив, второй — в генеральный секретариат правительства.

Макрон на мероприятии призвал включить право на аборт в Хартию Европейского союза об основных правах. «Сегодня не конец истории, а начало боя. Мы собираемся возглавить эту борьбу на нашем континенте, в нашей Европе, где реакционные силы нападают на права женщин, прежде чем атаковать права меньшинств», — сказал Макрон (цитата по France 24).

По всей Франции прошло несколько акций противников закрепления права на аборт в Конституции, сообщает BFMTV. В частности, в городе Ла-Рош-сюр-Йон десятки участников крайне правого движения Action française наклеили листовки на памятник философу Симоне Вейл, которая в 1975 году добилась принятия закона, декриминализирующего аборты во Франции. Демонстранты также вылили красную краску в фонтан рядом со статуей и разбросали рядом куклы младенцев.

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в Конституции. Инициативу выдвинул Макрон, ее поддержали 780 членов французского парламента, против выступили 72.