В Томске задержали кидавшегося яблоками пассажира самолета
В томском аэропорту пьяный пассажир кидался яблоками в окружающих и избил сотрудника авиакомпании. О задержании мужчины сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Пассажира московского рейса задержали в аэропорту города Томска. Во время посадки пьяный 29-летний мужчина бросал яблоки в других пассажиров, а затем ударил кулаком в лицо представителя авиакомпании, рассказала Анна Щербакова, начальник отделения информации МВД по Сибирскому федеральному округу.
Правонарушителя привлекли к административной ответственности. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». По этой статье максимальное наказание — лишение свободы до восьми лет.
В начале января пьяный дебош на борту самолета устроил директор челябинского аэропорта. 6 января Виталия Кашина задержали в питерском «Пулково», привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а затем отстранили от должности.
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