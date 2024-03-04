В Томске задержали кидавшегося яблоками пассажира самолета

В томском аэропорту пьяный пассажир кидался яблоками в окружающих и избил сотрудника авиакомпании. О задержании мужчины сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Пассажира московского рейса задержали в аэропорту города Томска. Во время посадки пьяный 29-летний мужчина бросал яблоки в других пассажиров, а затем ударил кулаком в лицо представителя авиакомпании, рассказала Анна Щербакова, начальник отделения информации МВД по Сибирскому федеральному округу.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». По этой статье максимальное наказание — лишение свободы до восьми лет.

В начале января пьяный дебош на борту самолета устроил директор челябинского аэропорта. 6 января Виталия Кашина задержали в питерском «Пулково», привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а затем отстранили от должности.