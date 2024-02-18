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В аэропорту Новосибирска самолет «АЛРОСА» столкнулся со спецмашиной

В аэропорту Новосибирска самолет «АЛРОСА» столкнулся со спецмашиной

В новосибирском аэропорту Толмачево самолет авиакомпании «АЛРОСА» повредил крыло при столкновении с автомобилем аэродромной техники, сообщила восточно-сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Инцидент произошел накануне, 17 февраля. Самолет прибыл в Новосибирск из якутского города Мирный и столкнулся на аэродроме со спецтехникой, в результате повреждения получила законцовка крыла.

Причины произошедшего выясняются, пострадавших нет, сообщили в ведомстве. Якутская транспортная прокуратура проведет проверку действий экипажа самолета.

В западно-сибирском управлении ведомства уточнили, что столкновение произошло при заруливании самолета около 19:00 по местному времени (15:00 мск) 17 февраля.

«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств. Пассажиры оборотного рейса направлены в пункт назначения резервным бортом», — говорится в сообщении.

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В начале февраля самолет Superjet авиакомпании «Россия» въехал в сугроб после приземления в Саранске. Самолет выехал с полосы на 5-7 метров, в авиакомпании это объяснили «несоответствием фактического состояния полосы заявленным параметрам».

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На борту Superjet летели 93 человека из Москвы, в том числе заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В результате происшествия никто не пострадал, самолет повреждений не получил.

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Теги
Новосибирск Аэропорт Толмачево АК «АЛРОСА» самолет столкновение транспортная прокуратура
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