В Казахстане начали расследование из-за ликвидации двух боевиков в России
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование после появления информации о гибели двух казахстанцев, которые в России подозревались в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — заявили в КНБ.
Проверка проводится в тесном контакте с ФСБ России, отметили в казахстанском ведомстве. Более подробную информацию в КНБ разглашать отказались.
ФСБ 7 марта сообщила, что правоохранители раскрыли ячейку запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», члены которой планировали нападение на синагогу в Москве. По данным ведомства, боевики готовились напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании они оказали сопротивление и были убиты ответным огнем, сообщили в ФСБ.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (подготовка теракта, максимальное наказание — до 20 лет тюрьмы).
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