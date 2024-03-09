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Политика ,  
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В Казахстане начали расследование из-за ликвидации двух боевиков в России

Спецслужба Казахстана начала расследование из-за убийства двух боевиков в России
Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование после появления информации о гибели двух казахстанцев, которые в России подозревались в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — заявили в КНБ.

Проверка проводится в тесном контакте с ФСБ России, отметили в казахстанском ведомстве. Более подробную информацию в КНБ разглашать отказались.

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ФСБ 7 марта сообщила, что правоохранители раскрыли ячейку запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», члены которой планировали нападение на синагогу в Москве. По данным ведомства, боевики готовились напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании они оказали сопротивление и были убиты ответным огнем, сообщили в ФСБ.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (подготовка теракта, максимальное наказание — до 20 лет тюрьмы).

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Теги
Казахстан КНБ ФСБ расследование теракт
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