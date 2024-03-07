Операция против планировавших нападение на синагогу террористов. Видео
Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении нападения на синагогу в Москве: в Калужской области силовики нейтрализовали группу сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
«При задержании боевики оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, члены ячейки попали в поле зрения оперативников во время сбора информации. В ходе расследования выяснилось, что они планировали нападение на одну из московских синагог с использованием огнестрельного оружия.
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