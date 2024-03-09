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Политика ,  
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Постпред Крыма назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

Постпред Крыма Мурадов назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем
Разведывательный самолет RC-135
Разведывательный самолет RC-135 (Фото: Национальный центр управления обороной РФ / ТАСС)

Появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем — это откровенная агрессия, провоцирующая Россию на жесткий ответ. Такое мнение высказал постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов», — сказал Мурадов «РИА Новости». Он добавил, что жители Крыма уверены в надежности российских систем ПВО.

Вечером 6 марта Минобороны сообщило, что над акваторией Черного моря появились три самолета Великобритании (два многоцелевых истребителя «Тайфун» и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135), приближающиеся к границе России. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

При приближении Су-30 иностранные военные самолеты развернулись, нарушения российской границы не было, заявило Минобороны. После этого Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Аналогичный инцидент произошел 5 марта. Тогда в воздух подняли истребитель Су-27, причиной стало появление над Черным морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух многоцелевых истребителей «Рафаль-С» Франции. Нарушения российской границы допущено не было.

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Теги
Георгий Мурадов Крым НАТО Черное море
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