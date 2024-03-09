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В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбления банка

Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбления банка в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбления банка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Личность подозреваемого установили с помощью записей с камеры видеонаблюдения. 47-летнего мужчину, работающего индивидуальным предпринимателем, задержали в его квартире на Петергофском шоссе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК).

Сообщение о попытке ограбления банка в Василеостровском районе поступило в полицию вечером 7 марта. По данным МВД, мужчина зашел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не украв. Какой банк он пытался ограбить, в полиции не уточнили.

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В середине февраля полиция задержала грабителя, который украл из банка в Хабаровске более 13 млн руб. Мужчина пришел в учреждение с игрушечным пистолетом и муляжами гранат.

По данным полиции, до ограбления подозреваемый продавал автомобили, которые ввозились из-за границы. Позже он влез в долги, попытался заняться ставками в спортивном тотализаторе. «Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он решил совершить нападение на отделение банка», — рассказали в МВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье о разбое в особо крупном размере (ч. 4 ст.162 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги
Санкт-Петербург полиция задержание грабитель ограбление ограбление банка
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