 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

В Химках грабитель похитил ₽48 млн из стоявшей машины

В Химках грабитель открыл припаркованную машину и забрал 48 млн руб.

В Химках грабитель похитил ₽48 млн из стоявшей машины
Video

Грабитель похитил сумку с 48 млн руб. из автомобиля в Химках, прокуратура Московской области взяла под контроль ход расследования дела, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Возле отделения банка, расположенного на Юбилейном проспекте в городе Химки, неизвестные открыли дверь автомобиля потерпевшей и похитили бумажный пакет с заднего сиденья, в котором находилось <...> более 48 млн руб.», — говорится в публикации.

По информации телеграм-канала Baza, потерпевшая — акционер «Торгового дома Орион». Сняв крупную сумму в банке, она отдала сумку с деньгами своему водителю, а сама осталась в отделении. Когда водитель положил деньги в автомобиль, к нему подбежал мужчина, открыл дверь и забрал сумку.

В Москве обстреляли и ограбили остановившегося на светофоре водителя
Общество
Фото:moscowproc / Telegram

По факту произошедшего полиция Московской области возбудила уголовное дело по статье о грабеже.

Днем ранее на юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли автомобиль из травматического оружия и похитили из него сумки с деньгами. Водитель пытался уехать от нападавших.

Читайте на РБК Pro
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
Правило 20/10: как без стресса завершить все дела к 31 декабря
Купите незнакомцу чашку кофе: как проверить бизнес-идею почти бесплатно
«Он меня ужасно выматывал»: что говорят о Баффете те, кто с ним общался
Теги
Химки ограбление

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
В Москве обстреляли и ограбили остановившегося на светофоре водителя
Общество
В Подмосковье ограбили дом вдовы композитора Александра Градского
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32) Инвестиции, 07 дек, 16:50 Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22) Инвестиции, 07 дек, 16:50
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 15:19
Бизнес-кластер ПСБ стал победителем премии «Время инноваций»​ Пресс-релиз, 15:19
Путин объявляет о выдвижении на выборах президента. Видео Политика, 15:09
ПСБ предложил клиентам «Универсальную защиту» платежных карт Пресс-релиз, 15:07
Силуанов назвал финансовые выводы из мультфильма «Буратино» Финансы, 15:06
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 15:05
Погиб воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский Политика, 15:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Одобрить за 24 часа: чем интересна ипотека через сайт застройщика РБК и ПИК, 14:56
Ilta-Sanomat узнала, что экс-командира «Русича» могут выдворить из страны Политика, 14:55
Цифровой рубль станет доступен для всех россиян в следующем году Крипто, 14:53
YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого решили закрыть Спорт, 14:52
Зампред ВТБ рассказал, что помогло России преодолеть санкции Экономика, 14:39
В Италии разгорелся скандал из-за любимой статуи Гитлера Life, 14:36
Аналитики назвали стоимость проданной иностранцами недвижимости в России Недвижимость, 14:34