В Химках грабитель открыл припаркованную машину и забрал 48 млн руб.

В Химках грабитель похитил ₽48 млн из стоявшей машины

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Грабитель похитил сумку с 48 млн руб. из автомобиля в Химках, прокуратура Московской области взяла под контроль ход расследования дела, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Возле отделения банка, расположенного на Юбилейном проспекте в городе Химки, неизвестные открыли дверь автомобиля потерпевшей и похитили бумажный пакет с заднего сиденья, в котором находилось <...> более 48 млн руб.», — говорится в публикации.

По информации телеграм-канала Baza, потерпевшая — акционер «Торгового дома Орион». Сняв крупную сумму в банке, она отдала сумку с деньгами своему водителю, а сама осталась в отделении. Когда водитель положил деньги в автомобиль, к нему подбежал мужчина, открыл дверь и забрал сумку.

По факту произошедшего полиция Московской области возбудила уголовное дело по статье о грабеже.

Днем ранее на юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли автомобиль из травматического оружия и похитили из него сумки с деньгами. Водитель пытался уехать от нападавших.