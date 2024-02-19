Появилось видео ограбления банка в Хабаровске с игрушечным пистолетом

Как выглядело ограбление банка в Хабаровске с игрушечным пистолетом

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Полиция задержала грабителя, который украл из банка в Хабаровске более 13 млн руб., сообщает РБК Приморье.

Он напал на банк с игрушечным пистолетов и муляжами гранат.

До ограбления он продавал автомобили, которые ввозились из-за границы, сообщили в полиции. Позже он влез в долги, попытался заняться ставками в спортивном тотализаторе. "Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он решил совершить нападение на отделение банка", - сообщили в МВД.

Ограбление произошло 14 февраля. Грабителя удалось задержать не сразу.