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Экс-президента Гондураса признали виновным по делу о наркотиках в США

Экс-президента Гондураса Эрнандеса признали виновным по делу о наркотиках в США

Коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена в США признала бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса виновным по трем пунктам обвинения, в том числе в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Эрнандеса признали виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США; использовании и ношении оружия в ходе сговора с целью ввоза наркотиков; сговоре с целью применения и ношения оружия. Экс-президенту грозит срок вплоть до пожизненного. Приговор ему вынесут 26 июня.

В судебных документах говорится, что Эрнандес злоупотребил своим положением и полномочиями в Гондурасе, чтобы облегчить импорт тонн кокаина в США. За это он получил миллионы долларов в виде наркотиков от группировок в Гондурасе, Мексике и других странах, а потом использовал эти взятки, чтобы профинансировать свое продвижение в политике.

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Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В Минюсте США отметили, что публично Эрнандес говорил о борьбе с наркопреступностью в Гондурасе, а на деле «защищал и обогащал наркоторговцев в своем кругу». В частности, он привлек сотрудников гондурасской национальной полиции для защиты грузов с кокаином во время транспортировки. В общей сложности экс-президент и его подельники переправили через территорию Гондураса более 400 тонн кокаина за годы пребывания Эрнандеса в правительстве.

«Хуан Орландо Эрнандес злоупотреблял своей позицией президента Гондураса, чтобы управлять страной как наркогосударством, <...> а народ Гондураса и Соединенных Штатов был вынужден страдать от последствий», — сказал генеральный прокурор Меррик Б. Гарленд. Руководитель Управления по борьбе с наркотиками США Энн Милгрэм добавила, что глава Гондураса работал «рука об руку» с лидером картеля Синалоа.

В Минюсте отметили, что нескольким сообщникам Эрнандеса уже вынесли приговоры. Среди подельников экс-президента — его брат Хуан Антонио Эрнандес. В октябре 2019 года его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению в США.

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Теги
Гондурас США Минюст США наркотики
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