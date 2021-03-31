Брат президента Гондураса получил пожизненный срок в США

Брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес получил в США пожизненный срок по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Associated Press.

Как передает агентство, в октябре 2019 года Эрнандеса признали виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков. Ему грозило минимальное заключение сроком 40 лет, при этом прокуратура настаивала на пожизненном наказании.

Во вторник, 30 марта, суд в Нью-Йорке согласился с доводами стороны обвинения. Брата лидера Гондураса приговорили к пожизненному заключению, а также к конфискации имущества на сумму $138 млн.

Помимо этого, прокурор на заседании суда заявил, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес также участвовал в незаконном обороте кокаина.