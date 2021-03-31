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Брат президента Гондураса получил пожизненный срок в США

Брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес получил в США пожизненный срок по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Associated Press.

Как передает агентство, в октябре 2019 года Эрнандеса признали виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков. Ему грозило минимальное заключение сроком 40 лет, при этом прокуратура настаивала на пожизненном наказании.

Во вторник, 30 марта, суд в Нью-Йорке согласился с доводами стороны обвинения. Брата лидера Гондураса приговорили к пожизненному заключению, а также к конфискации имущества на сумму $138 млн.

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Помимо этого, прокурор на заседании суда заявил, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес также участвовал в незаконном обороте кокаина.

В свою очередь лидер Гондураса написал в Twitter, что показания основного свидетеля со стороны обвинения ранее были признаны ложными.

В середине марта на слушаниях окружного суда Манхэттена по делу лидера наркомафии Гондураса свидетель обвинения заявил, что в разные годы передал президентам и вице-президенту страны более миллиона долларов.

Экс-главарь банды Дэвис Лионель Марадига заявил, что картель Los Cachiros передал сестре президента Хильде Эрнандес $250 тыс. наличными в 2012 году. Тогда Эрнандес был конгрессменом и кандидатом в президенты. Еще $50 тыс. получил Хуан Антонио Эрнандес в 2014 году, когда Хуан Орландо уже был президентом, рассказал Марадиага.

Хуан Орландо Эрнандес обвинения отрицал и называл их сфабрикованными.

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