Синоптики увидели в погоде первоапрельскую шутку и фальстарт весны

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Температура воздуха в начале марта была выше нормы, однако вскоре она вернется к февральским значениям, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода «сыграла первоапрельскую шутку»: в первые числа марта за счет антициклона температура воздуха была выше нормы на 5–6 градусов, однако вскоре она опустится до значений первой половины февраля.

«[3 марта] по Московской области температура была до плюс 8 градусов. С 5 марта влияние будет оказывать циклон, по области ожидается до 13 градусов мороза по ночам, от 0 до плюс 2 градусов днем», — добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК назвал мартовскую погоду «фальстартом весны».

«В Международный женский день хорошей погоды не будет», — сказал синоптик, добавив, что будет пасмурно и выпадет немного снега, а ночью температура воздуха опустится до минус 9 градусов.

Он предупредил, что это не последний возврат холодов, и посоветовал «запастись терпением и теплой одеждой».