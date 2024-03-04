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Синоптики увидели в погоде первоапрельскую шутку и фальстарт весны

Синоптик Тишковец: 8 марта температура воздуха опустится до минус 9 градусов
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Температура воздуха в начале марта была выше нормы, однако вскоре она вернется к февральским значениям, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода «сыграла первоапрельскую шутку»: в первые числа марта за счет антициклона температура воздуха была выше нормы на 5–6 градусов, однако вскоре она опустится до значений первой половины февраля.

«[3 марта] по Московской области температура была до плюс 8 градусов. С 5 марта влияние будет оказывать циклон, по области ожидается до 13 градусов мороза по ночам, от 0 до плюс 2 градусов днем», — добавил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК назвал мартовскую погоду «фальстартом весны».

«В Международный женский день хорошей погоды не будет», — сказал синоптик, добавив, что будет пасмурно и выпадет немного снега, а ночью температура воздуха опустится до минус 9 градусов.

Он предупредил, что это не последний возврат холодов, и посоветовал «запастись терпением и теплой одеждой».

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Роман Вильфанд Евгений Тишковец Погода Весна
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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