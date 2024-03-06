Сийярто заявил о желании Орбана обсудить с Трампом мир на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине. Об этом глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил «РИА Новости».
«Что мы определенно хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сказал Сийярто.
По его словам, Венгрия видит в случае избрания Трампа большую надежду на мир в будущем на Украине, чем без него.
По мнению Сийярто, если бы Трамп победил на президентских выборах в 2020 году, то конфликт на Украине «не разразился», а ситуация на Ближнем Востоке «разрешилась бы гораздо быстрее». При этом он подчеркнул, что в Венгрии «не хотят указывать американцам, кого выбирать, а кого нет».
Будапешт считает, что конфликт на Украине неизбежно завершится переговорами, потому что «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», сказал Сийярто.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывается от переговоров в отличие от Украины. Для диалога украинским властям нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией.
В конце февраля о запланированной на 8 марта встрече Орбана и Трампа писали Bloomberg и The New York Times. Темы переговоров издания не назвали. Bloomberg отметил, что эта встреча показывает рост влияния Трампа в ходе предвыборной кампании на внешнюю политику США.
Трамп неоднократно заявлял о том, что в случае возвращения в Белый дом он добьется мирного соглашения по Украине. Так, в январе он сказал, что обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации. По мнению Трампа, его посредническим усилиям поможет то, что он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Бывший американский лидер не пояснил, каким образом он намерен добиться разрешения конфликта.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию