Сийярто заявил о желании Орбана обсудить с Трампом мир на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине. Об этом глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил «РИА Новости».

«Что мы определенно хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия видит в случае избрания Трампа большую надежду на мир в будущем на Украине, чем без него.

По мнению Сийярто, если бы Трамп победил на президентских выборах в 2020 году, то конфликт на Украине «не разразился», а ситуация на Ближнем Востоке «разрешилась бы гораздо быстрее». При этом он подчеркнул, что в Венгрии «не хотят указывать американцам, кого выбирать, а кого нет».

Будапешт считает, что конфликт на Украине неизбежно завершится переговорами, потому что «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», сказал Сийярто.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывается от переговоров в отличие от Украины. Для диалога украинским властям нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

В конце февраля о запланированной на 8 марта встрече Орбана и Трампа писали Bloomberg и The New York Times. Темы переговоров издания не назвали. Bloomberg отметил, что эта встреча показывает рост влияния Трампа в ходе предвыборной кампании на внешнюю политику США.

Трамп неоднократно заявлял о том, что в случае возвращения в Белый дом он добьется мирного соглашения по Украине. Так, в январе он сказал, что обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации. По мнению Трампа, его посредническим усилиям поможет то, что он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Бывший американский лидер не пояснил, каким образом он намерен добиться разрешения конфликта.