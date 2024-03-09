Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

Пентагон отрицает, что сброшенная в секторе Газа с самолета гуманитарная помощь стала причиной гибели людей, заявил на брифинге пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

«Сообщения прессы о том, что американские авиаудары привели к жертвам среди мирного населения на земле, не соответствуют действительности», — сказал он (цитата по Sky News).

Представитель Пентагона также отметил, что американские военные получили подтверждение: все ящики с гуманитарным грузом «благополучно приземлились».

8 марта телеканал Al Jazeera сообщил, что пять человек погибли и еще несколько получили ранения недалеко от лагеря беженцев Аль-Шати в Газе. Это произошло в результате того, что при сбросе с самолета гуманитарного груза на паллетах некоторые парашюты не раскрылись. В итоге груз рухнул на людей.

Помощь по воздуху доставляют в сектор Газа несколько стран, среди которых Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, США и Франция.

В конце февраля десятки палестинцев погибли в очереди за продовольствием в результате израильского авиаудара. По версии Израиля, причиной их смерти стала давка.