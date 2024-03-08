Замешанный в скандалах чиновник офиса Зеленского стал советником Умерова

Бывший заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова, пишет NV со ссылкой на ответ пресс-службы Минобороны на запрос издания.

По данным издания, Тимошенко был назначен на должность штатного советника Умерова 1 марта. Он будет заниматься «медиа и коммуникациями, координацией информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построением единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения», уточнили в пресс-службе ведомства.

Советник главы Минобороны подтвердил «Украинской правде», что уже работает в ведомстве с 1 марта.

Тимошенко занимал должность замглавы офиса украинского лидера с 2019 года, в январе прошлого года он ушел в отставку.

Как пишет «Украинская правда», с ним связано несколько скандалов. В декабре 2022 года газета сообщала, что Тимошенко во время военного положения ездил на автомобиле Porsche Taycan 2021 года стоимостью $100 тыс. Сам чиновник утверждал, что пользовался Porsche лишь несколько раз, после чего вернул автомобиль владельцу.

Кроме того, по информации Bihus.Info, Тимошенко перемещался на внедорожнике Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей, в том числе для вывоза граждан из зоны боевых действий. Сам чиновник не отрицал, что использовал машину, впоследствии он сообщил, что отказался от Chevrolet и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению.

В октябре 2023 году Тимошенко заявил, что опроверг в суде все претензии Национального агентства по предотвращению коррупции к нему.