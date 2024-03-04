На Украине создали особые условия содержания в СИЗО для сбежавших коррупционеров

На Украине создали улучшенные камеры в СИЗО для сбежавших коррупционеров

Денис Малюська (Фото: из личного архива)

На Украине создали камеры с улучшенными условиями содержания для обвиняемых в коррупции, экстрадиции которых добивается Киев, заявил в интервью «РБК Украина» глава Минюста страны Денис Малюська.

По его словам, решение об экстрадиции принимают зарубежные суды, которые отказывают по двум причинам: плохие условия содержания и отсутствие укрытий в СИЗО.

«Рада несколько месяцев назад приняла специальный закон. <...> У тех, кого экстрадируют, будут специальные условия содержания, чтобы обеспечить возможность использования укрытия и соблюдения европейских стандартов», — сказал Малюська.

Министр добавил, что уже сделаны несколько таких камер в разных изоляторах, а к середине лета их число возрастет.

В сентябре 2023 года Малюська сообщил, что Минюст работает над возвращением в страну коррупционеров, которые сбежали в европейские страны. Он подчеркнул, что суды отказывают в экстрадиции из-за боевых действий, однако назвал явление временным.