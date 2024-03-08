Сальдо сообщил об обстреле морского порта в Скадовске
В Скадовске Херсонской области был обстрелян порт, повреждено административное здание, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения», — написал он.
Скадовск находится примерно в 60 км по прямой от Херсона (его контролируют украинские силы) и примерно на таком же расстоянии от Армянска на Перекопском перешейке Крыма.
В ноябре прошлого года в Скадовске в результате ракетного удара ВСУ погибли пять человек, еще 11 пострадали. Одну из ракет сбили силы ПВО, еще одна попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения, уточнил Сальдо. В том же месяце был еще один обстрел, три ракеты (по данным губернатора, это были HIMARS) также сбили средствами ПВО, одна попала в пустующий частный дом, жертв не было, говорил Сальдо.
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