Сальдо сообщил об обстреле морского порта в Скадовске

Скадовский морской торговый порт (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В Скадовске Херсонской области был обстрелян порт, повреждено административное здание, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения», — написал он.

Скадовск находится примерно в 60 км по прямой от Херсона (его контролируют украинские силы) и примерно на таком же расстоянии от Армянска на Перекопском перешейке Крыма.

В ноябре прошлого года в Скадовске в результате ракетного удара ВСУ погибли пять человек, еще 11 пострадали. Одну из ракет сбили силы ПВО, еще одна попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения, уточнил Сальдо. В том же месяце был еще один обстрел, три ракеты (по данным губернатора, это были HIMARS) также сбили средствами ПВО, одна попала в пустующий частный дом, жертв не было, говорил Сальдо.