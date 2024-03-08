В США арестовали разведчика за передачу секретной информации Китаю

Корбейн Шульц (Фото: U.S.ArmyCounterintelligenceCommand / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Аналитика разведки США сержанта Корбейна Шульца арестовали по обвинению в продаже Китаю секретной информации Пентагона, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на материалы дела.

Шульц больше года продавал данные, связанные с американскими системами вооружения, предоставленных США для обороны Тайваня. Сержанта обвиняют в сговоре, взяточничестве и использовании своего допуска к секретным материалам для передачи информации человеку, который утверждал, что живет в Гонконге. Предположительно, Шульц получил за продажу документов $42 тыс.

Согласно материалам суда, Шульц был аналитиком разведки и служил в 506-м пехотном батальоне. В армии добавили, что 24-летний военнослужащий родился в Техасе и находится на службе с 2018 года.

Помимо информации, связанной с обороной Тайваня, Шульц должен был передавать данные, связанные с конфликтом России и Украины и «работоспособностью чувствительных военных систем США».

В апреле 2023 года власти США арестовали военнослужащего Военно-воздушных сил Нацгвардии Джека Тейшейру. Его обвинили в разглашении секретной разведывательной информации. Он разместил ее на геймерских сайтах. В марте 2024 года Тейшейра признал вину в утечке данных.

США поставляют оружие Тайваню, при этом заявляя о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал, что его страна будет защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.