В США арестовали разведчика за передачу секретной информации Китаю
Аналитика разведки США сержанта Корбейна Шульца арестовали по обвинению в продаже Китаю секретной информации Пентагона, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на материалы дела.
Шульц больше года продавал данные, связанные с американскими системами вооружения, предоставленных США для обороны Тайваня. Сержанта обвиняют в сговоре, взяточничестве и использовании своего допуска к секретным материалам для передачи информации человеку, который утверждал, что живет в Гонконге. Предположительно, Шульц получил за продажу документов $42 тыс.
Согласно материалам суда, Шульц был аналитиком разведки и служил в 506-м пехотном батальоне. В армии добавили, что 24-летний военнослужащий родился в Техасе и находится на службе с 2018 года.
Помимо информации, связанной с обороной Тайваня, Шульц должен был передавать данные, связанные с конфликтом России и Украины и «работоспособностью чувствительных военных систем США».
В апреле 2023 года власти США арестовали военнослужащего Военно-воздушных сил Нацгвардии Джека Тейшейру. Его обвинили в разглашении секретной разведывательной информации. Он разместил ее на геймерских сайтах. В марте 2024 года Тейшейра признал вину в утечке данных.
США поставляют оружие Тайваню, при этом заявляя о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал, что его страна будет защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»