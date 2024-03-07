В Белгородской области один человек получил ранение при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли белгородское село Козинка в Грайворонском городском округе, один человек пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался», — написал Гладков.
Также при обстреле был поврежден сарай в частном жилом домовладении, добавил глава региона.
Ранее днем 7 марта российские силы ПВО сбили украинский беспилотник, который направлялся к Белгороду. По словам Гладкова, пострадавших и нарушений не было.
В этот же день атаке украинского дрона-камикадзе подверглась окраина белгородского села Наумовка. После падения и взрыва беспилотника местный житель получил осколочные ранения брюшной полости.
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