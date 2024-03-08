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Советник министра МЧС Щербаков попал в ДТП в Москве

В Москве советник министра МЧС Щербаков попал в аварию на Рязанском проспекте
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Советник министра МЧС Алексей Щербаков попал в ДТП, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Автомобиль МЧС России попал в ДТП, советник министра Алексей Щербаков в этот момент находился в служебном автомобиле на пассажирском кресле. И после ДТП на месте дожидался прибытия сотрудников ГИБДД», — уточнили в ведомстве. По данным МЧС, в аварии никто не пострадал.

О происшествии с участием Щербакова сообщил телеграм-канал Mash вечером 7 марта. По его данным, служебная Toyota Camry столкнулась с BMW X5 на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина. После прибытия на место спасателей Щербаков продолжил деловую поездку, добавил Mash.

В Севастополе два ребенка пострадали в результате ДТП
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Фото:Umvd_92 / Telegram

В середине февраля на северо-западе Москвы пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей. ДТП произошло в районе ул. Народного Ополчения, 45. Водитель Mazda, выезжая на дорогу, столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.

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