В Севастополе два ребенка пострадали в результате ДТП
В Крыму шесть человек получили ранения в результате столкновения трех легковых автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Севастополю.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В дорожной аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей», — уточнили в управлении.
По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель KIA столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 23-летнего мужчины. После удара Volkswagen продолжил ехать, врезался в автомобиль «Лада», выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых — дети десяти и 13 лет. Всех пострадавших госпитализировали.
11 февраля на 840 км федеральной трассы М4 «Дон» в Ростовской области одна женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате ДТП. По данным МЧС, на дороге столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Пострадавших госпитализировали, на месте происшествия работали семь специалистов и две единицы техники ведомства.
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