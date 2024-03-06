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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что политика Байдена привела к насмешкам над США

Трамп: политика Байдена привела к тому, что США используют в своих интересах
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jay Paul / Reuters)

Политика президента США Джо Байдена привела к тому, что мир смеется над США и использует страну в своих интересах. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп на выступлении во Флориде в решающий день голосования в президентских праймериз — «супервторник».

«Наши города наводнены преступностью мигрантов, и это преступления мигрантов Байдена. Это целая новая категория преступлений. <...> Мир смеется над нами. Мир пользуется нами», — сказал Трамп.

По его словам, США называют посмешищем, а другие лидеры, с которыми он общается, «не могут поверить в то, что случилось» со страной. Трамп заявил, что три года назад, когда он занимал пост президента, США были «самой уважаемой страной в мире».

Сегодня, по словам Трампа, США можно считать страной третьего мира из-за отсутствия безопасной границы и нечестных выборов.

Трамп победил на последнем голосовании перед «Супервторником»
Политика
Дональд Трамп

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий в США проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

В США 60-е по счету президентские выборы пройдут 5 ноября.

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Дональд Трамп Джо Байден США выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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