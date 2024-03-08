Над Волгоградской областью сбили еще четыре дрона
Дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Волгоградской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Система противовоздушной обороны сработала около 07:00 мск. В 7:09 оборонное ведомство рассказало об 11 сбитых дронах в ночь на 8 марта над Волгоградской областью.
Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что беспилотники были уничтожены над Городищенским районом, который находится под Волгоградом, у западной границы города. Жертв и разрушений не было.
В последний раз Волгоградскую область атаковали беспилотники 3 февраля. Тогда из-за падения сбитого дрона начался пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа, возгорание потушили в тот же день.
7 марта из-за атаки дрона «произошел инцидент» на доменной печи на предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. По его словам, это не повлияло на работу печи.
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