Над Волгоградской областью сбили еще четыре дрона

Дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Волгоградской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Система противовоздушной обороны сработала около 07:00 мск. В 7:09 оборонное ведомство рассказало об 11 сбитых дронах в ночь на 8 марта над Волгоградской областью.

Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что беспилотники были уничтожены над Городищенским районом, который находится под Волгоградом, у западной границы города. Жертв и разрушений не было.

В последний раз Волгоградскую область атаковали беспилотники 3 февраля. Тогда из-за падения сбитого дрона начался пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа, возгорание потушили в тот же день.

7 марта из-за атаки дрона «произошел инцидент» на доменной печи на предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. По его словам, это не повлияло на работу печи.