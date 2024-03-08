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Военная операция на Украине ,  
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Над Волгоградской областью сбили еще четыре дрона

Минобороны: утром над Волгоградской областью сбили четыре дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Волгоградской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Система противовоздушной обороны сработала около 07:00 мск. В 7:09 оборонное ведомство рассказало об 11 сбитых дронах в ночь на 8 марта над Волгоградской областью.

Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что беспилотники были уничтожены над Городищенским районом, который находится под Волгоградом, у западной границы города. Жертв и разрушений не было.

Под Белгородом силы ПВО сбили украинский беспилотник
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В последний раз Волгоградскую область атаковали беспилотники 3 февраля. Тогда из-за падения сбитого дрона начался пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа, возгорание потушили в тот же день.

7 марта из-за атаки дрона «произошел инцидент» на доменной печи на предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. По его словам, это не повлияло на работу печи.

Над Волгоградской областью сбили еще четыре дрона
Над Волгоградской областью сбили еще четыре дрона

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Теги
Волгоградская область беспилотники Украина Минобороны
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