Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на офис Мердока.

Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета 2023 года, пишет издание. По данным газеты, сейчас пара помолвлена, их свадьба запланирована на июнь.

The Washington Post уточняет со ссылкой на источник, близкий к Мердоку, что церемония бракосочетания должна пройти 1 июня. Мероприятие состоится в принадлежащем медиамагнату поместье с виноградником Морага в Калифорнии, сообщил The New York Times его представитель.

Этот брак может стать для Мердока пятым, отмечают оба издания. Его четвертая жена, модель и актриса Джерри Холл подала на развод в июле 2022 года, назвав причиной «непримиримые разногласия».

Впоследствии Мердок заключил помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит, однако в апреле 2023 года отменил ее.

The Mail Online утверждала, что Мердок познакомился с Жуковой через свою третью жену, Венди Дэнг. По данным The New York Times, Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. К настоящему времени она ушла на пенсию, пишет газета.

Жукова переехала в США из Москвы после распада СССР, отмечает The New York Times. Она приходится матерью Дарье Жуковой — бывшей жене бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года.