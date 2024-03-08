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Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича, биологе Елене Жуковой

Медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на офис Мердока.

Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета 2023 года, пишет издание. По данным газеты, сейчас пара помолвлена, их свадьба запланирована на июнь.

The Washington Post уточняет со ссылкой на источник, близкий к Мердоку, что церемония бракосочетания должна пройти 1 июня. Мероприятие состоится в принадлежащем медиамагнату поместье с виноградником Морага в Калифорнии, сообщил The New York Times его представитель.

Медиамагнат Руперт Мердок отказался от помолвки с Энн Лесли Смит
Общество
Руперт Мердок

Этот брак может стать для Мердока пятым, отмечают оба издания. Его четвертая жена, модель и актриса Джерри Холл подала на развод в июле 2022 года, назвав причиной «непримиримые разногласия».

Впоследствии Мердок заключил помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит, однако в апреле 2023 года отменил ее.

The Mail Online утверждала, что Мердок познакомился с Жуковой через свою третью жену, Венди Дэнг. По данным The New York Times, Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. К настоящему времени она ушла на пенсию, пишет газета.

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Жукова переехала в США из Москвы после распада СССР, отмечает The New York Times. Она приходится матерью Дарье Жуковой — бывшей жене бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года.

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Руперт Мердок Роман Абрамович помолвка свадьба
Руперт Мердок фото

Руперт Мердок

медиамагнат
11 марта 1931 года
Роман Абрамович фото

Роман Абрамович

бизнесмен
24 октября 1966 года
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