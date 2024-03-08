Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича
Медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на офис Мердока.
Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета 2023 года, пишет издание. По данным газеты, сейчас пара помолвлена, их свадьба запланирована на июнь.
The Washington Post уточняет со ссылкой на источник, близкий к Мердоку, что церемония бракосочетания должна пройти 1 июня. Мероприятие состоится в принадлежащем медиамагнату поместье с виноградником Морага в Калифорнии, сообщил The New York Times его представитель.
Этот брак может стать для Мердока пятым, отмечают оба издания. Его четвертая жена, модель и актриса Джерри Холл подала на развод в июле 2022 года, назвав причиной «непримиримые разногласия».
Впоследствии Мердок заключил помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит, однако в апреле 2023 года отменил ее.
The Mail Online утверждала, что Мердок познакомился с Жуковой через свою третью жену, Венди Дэнг. По данным The New York Times, Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. К настоящему времени она ушла на пенсию, пишет газета.
Жукова переехала в США из Москвы после распада СССР, отмечает The New York Times. Она приходится матерью Дарье Жуковой — бывшей жене бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»