Четвертая жена Руперта Мердока официально подала на развод

Пара расстается после шести лет брака. Холл подала документы в суд в Калифорнии, она не указала, какую поддержку хочет получить от мужа после развода, поскольку не знает о состоянии его активов

Фото: Christina Horsten / dpa / Global Look Press

65-летняя модель и актриса Джерри Холл официально подала на развод с 91-летним медиамагнатом и миллиардером (его состояние по версии Forbes около $18 млрд) Рупертом Мердоком после шести лет брака, сообщает Reuters.

О разводе Мердока и его четвертой жены 22 июня узнала газета The New York Times. Теперь Холл официально подала документы в Верховный суд Калифорнии, в качестве юридического основания для бракоразводного процесса она назвала «непримиримые разногласия».

Холл не указала, какой объем «поддержки» она хочет получить от Мердока после развода, поскольку «не осведомлена о полном характере и объеме всех активов и долгов» магната. В документе отмечается, что ходатайство будет скорректировано после уточнения информации. Модель также просит, чтобы супруг оплатил ей услуги юристов, и, как пишет газета The Daily Mail, ходатайствует, чтобы суд не позволил Мердоку в будущем просить у нее деньги.

Адвокат Холла, Рональд Брот, не ответил на запрос Reuters о комментарии. The Daily Mail указывает, что Мердок уведомил жену о расставании по электронной почте, и Холл была «убита горем».

Мердок — австралийский и американский бизнесмен, основатель и владелец нескольких медиахолдингов, в частности, NewsCorp, под управлением которого находятся одно из крупнейших в мире издательств HarperCollins, телеканал Fox News, газеты The Wall Street Journal, New York Post, The Sun, The Times и другие.

Мердок и Холл поженились в 2016 году в Лондоне. После свадьбы он сообщил в Twitter, что перестанет публиковать посты, и назвал себя «самым удачливым и счастливым человеком на свете». Источники в окружении семьи медиамагната говорили, что он решил больше времени посвящать своей жене. Брак с Холл стал самым коротким среди остальных браков Мердока.



В первый раз Мердок был женат на бывшей стюардессе из Мельбурна Патриции Букер, они прожили вместе почти десять лет. Второй супругой Мердока стала журналистка The Daily Telegraph Анна Манн, с которой он прожил 30 лет. В третий раз бизнесмен женился спустя 17 дней после развода с Манн, его супругой стала выпускница Йельского университета Венди Денг. Брак продлился 13 лет.

У Холл и Мердока нет общих детей, от остальных жен у медиамагната четыре сына и две дочери. Холл раньше состояла в отношениях с лидером Миком Джаггером из Rolling Stones, от него у нее четверо детей, хотя пара не состояла в официальном браке.