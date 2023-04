Медиамагнат Руперт Мердок отказался от помолвки с Энн Лесли Смит

Медиамагнат, миллиардер Руперт Мердок отменил помолвку с бывшим капелланом полиции Сан-Франциско Энн Лесли Смит, сообщает Vanity Fair.

92-летний владелец медиахолдинга NewsCorp, под управлением которого находятся крупнейшие средства массовой информации США (The New York Post, The Wall Street Journal, The Times и др.), отказался от помолвки со Смит из-за ее евангельских взглядов. Представитель Мердока отказался от комментариев.

О том, что супругой миллиардера может стать 66-летняя Энн Лесли Смит, сообщало издание New York Post. «Я очень нервничал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет последним браком в моей жизни. Я счастлив», — сказал тогда Мердок. Смит — вдова кантри-музыканта и бизнесмена Честера Смита. По ее словам, она разделяет с Мердоком одни и те же убеждения.

Ранее Мердок был женат четыре раза. В последний раз он развелся в августе 2022 года. Тогда 65-летняя супермодель и актриса Джерри Холл официально подала на развод с миллиардером после шести лет брака. Холл не сообщила о том, какой объем «поддержки» она хочет получить от Мердока после развода, поскольку «не осведомлена о полном характере и объеме всех активов и долгов» бывшего супруга. The Daily Mail писала, что Мердок уведомил жену о расставании по электронной почте, и Холл была «убита горем».

В первый раз магнат женился на бывшей стюардессе из Мельбурна Патриции Букер, они прожили вместе почти десять лет. Второй супругой Мердока стала журналистка The Daily Telegraph Анна Манн, с которой он прожил 30 лет. В третий раз бизнесмен женился спустя 17 дней после развода с Манн, его супругой стала выпускница Йельского университета Венди Денг. Брак продлился 13 лет. Всего у Мердока шесть детей: четыре сына и две дочери.

Forbes оценивает состояние Мердока в $17,6 млрд.