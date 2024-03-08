В Кирове загорелся цех по производству мебели
В Кирове загорелся цех по производству мебели, согласно последним данным, огонь охватил площадь в 700 кв. м., сообщило российское МЧС.
По данным регионального главка ведомства, пожар начался в ночь на 8 марта. Горит здание по адресу: улица Производственная, дом 43.
Возгорание уже локализовали, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в МЧС.
В здании, где произошел пожар, находится более десяти компаний, большая часть из них специализируется на производстве или продаже мебели, а также покрытий. Среди них есть мебельная фабрика «Престиж». Часть здания занята магазинами, также в нем есть офис предприятия, реализующего промышленную химию, следует из данных сервиса «2ГИС».
Ранее, 6 марта, пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Континент» в Новокузнецке. Загорелся магазин на первом этаже здания, дым распространился по другим помещениям и этажам вплоть до четвертого. Площадь пожара составила 24 кв. м, его оперативно потушили. Посетителей центра эвакуировали.
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