В Новокузнецке произошел пожар в торгово-развлекательном центре
В торговом центре «Континент» в Новокузнецке произошел пожар, посетителей эвакуировали, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеграм-канале.
Возгорание началось на первом этаже ТЦ, дым от него распространился по помещениям до четвертого этажа. В МЧС уточнили, что загорелся магазин на первом этаже здания. Площадь пожара составила 24 кв. м, в его тушении участвовали 33 человека и 9 единиц техники.
«Пожар в ТЦ «Континет» оперативно потушили. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется», — написал позже Кузнецов.
Он добавил, что после возгорания было принято решение проверить все системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения в торговом центре.
В ночь на 1 марта в московском парке Горького загорелись деревянные павильоны с пятью кафе. Пожар произошел неподалеку от речного причала. Огонь охватил 200 кв. м, была угроза дальнейшего распространения. Позднее пожар локализовали и потушили, пострадавших не было.
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