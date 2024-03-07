На территории танкового училища в Казани произошел пожар

Пожар возник на втором этаже здания на территории училища, ему присвоили второй ранг. О пострадавших не сообщается

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В Казани на территории танкового училища произошел пожар, пишет «Татар-информ».

Портал Inkazan передает, что возгорание началось на втором этаже двухэтажного здания; по предварительным данным, это административный корпус. Baza пишет, что пожару присвоили второй ранг.

О пострадавших пока не сообщается.

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РБК обратился за комментарием в танковое училище города Казани, а также в пресс-службу МЧС по Республике Татарстан.

Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище — учебное заведение Министерства обороны, в 2010–2017 годах было филиалом военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации». Училище было образовано в феврале 1919 года.