Минобороны: ВКС России уничтожили две базы террористов в провинции Идлиб в Сирии

Минобороны сообщило об уничтожении двух баз террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили две базы террористов в сирийской провинции Идлиб, ликвидировав более 20 боевиков. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«5 марта ударами ВКС России в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Ликвидировано более 20 террористов», — сообщил он.

В зоне деэскалации в Идлибе за прошедшие сутки один раз подверглись обстрелу позиции сирийских правительственных войск, заявил Кулить. Ответственность за удар Минобороны возложило на группировку «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России).

Кроме того, по позициям сирийских войск близ населенного пункта Нахшебба в провинции Латакия открыли огонь снайперы, в результате погиб один сирийский военный, сообщил Кулить.

Российское Минобороны объявило о начале ликвидации группировки «Джебхат-ан-Нусра» в Идлибе в январе 2018 года. Борьба с ее силами продолжается до сих пор. Ведомство не раз сообщало о планах террористов организовать атаки и ударах по позициям группировки.

Основная часть российских сил была выведена с территории Сирии в конце 2017 года. Военные России остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.