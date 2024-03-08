Захарова ответила на слова премьера Греции о «запугивании» Россией Европы
Россия не пытается запугать Грецию или какую-либо другую страну, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.
Так дипломат ответила на слова греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, который ранее обратился к Кремлю со словами: «вы нас не напугаете».
«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала она.
В заключение Захарова призвала Мицотакиса «не предавать память греческого Сопротивления».
Движением Сопротивления или Национальным сопротивлением в Греции собирательно называют группировки, которые в 1941-1944-м годах действовали против немецкой оккупации.
Мицотакис, выступая на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, отметил, что Евросоюз в мрачное для себя время продемонстрировал такую решимость, которая заставила удивиться врагов сообщества.
«У нас должно быть только одно послание Кремлю: вы нас не напугаете, мы продолжим поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько необходимо. И, конечно, мы останемся полностью едины в своем решении», — заявил он.
Премьер Греции выступил с заявлением на следующий день после визита в Одессу. Накануне, когда Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский осматривали городской порт, там прогремели взрывы. Политики не успели уйти в укрытие. Мицотакис после этого рассказал, что взрывы звучали «очень близко» от места, где они находились, и назвал это «очень впечатляющим опытом».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на следующий день опроверг сообщения о том, что Россия нанесла удар по кортежу Зеленского и Мицотакиса, указав, что «была бы цель поставлена — попали бы».
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