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Израилю разрешили участвовать в «Евровидении» после правки текста песни

Организаторы «Евровидения» одобрили песню Израиля Hurricane для конкурса
Эден Голан
Эден Голан (Фото: Reuters)

Наблюдательный комитет «Евровидения» одобрил песню, которую израильская исполнительница Эден Голан будет петь на конкурсе в 2024 году. Об этом Европейский вещательный союз (EBU) сообщил израильской радиовещательной корпорации Kan.

Песня, которую исполнит 20-летняя Голан, называется Hurricane («Ураган»). Ее написали Керен Пелеш, Ави Охайон и Став Бегер. Решение было принято наблюдательным комитетом «Евровидения» после обсуждения текста песни и прослушивания ее исполнения. В песне рассказывается о молодой женщине, которая выходит из личного кризиса.

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Предыдущая версия песни называлась October Rain («Октябрьский дождь»). Организаторы «Евровидения» классифицировали песню как политическую из-за отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Как пишет Haaretz, в ее тексте есть строки: «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». К тому же там упоминаются «цветы» — кодовое слово для обозначения погибших на войне солдат.

В итоге радиовещательная корпорация Kan, несмотря на несогласие с позицией Европейского вещательного союза, решила «последовать совету» президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы, позволяющие Израилю быть представленным на сцене «Евровидения».

В 2024 году «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции, финал состоится 11 мая. Россию отстранили от участия в конкурсе после начала военной операции на Украине в 2022 году, в 2023-м Москва тоже пропустила конкурс.

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