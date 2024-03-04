Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения»

Израильская телерадиовещательная корпорация Kan согласилась переработать текст песни для «Евровидения», об этом компания сообщила на своем сайте.

Kan должна была переработать текст песни October Rain («Октябрьский дождь»), которую отвергли организаторы песенного конкурса, увидев в ней «политический характер». Исполняет композицию 20-летняя Эден Голан, которая в России участвовала в пятом сезоне конкурса «Голос. Дети» в 2018 году. В песне есть строка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», которым обозначают погибших на войне солдат, что сочли намеком на октябрьские события 2023 года. Тогда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в результате погибли около 1200 человек.

Как отметили в Kan, несмотря на несогласие с позицией Европейского вещательного союза, который не принял песню, «было решено последовать совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы, позволяющие Израилю быть представленным на сцене «Евровидения».

Согласно правилам «Евровидения», в выступлениях не должно содержаться политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений, рекламы.

В 2024 году «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции, финал состоится 11 мая. Музыканты из некоторых европейских стран выступают против участия Израиля в «Евровидении» из-за войны в Газе. Россияне принимала участия в конкурсе последние два года, организаторы заявили о ее отстранении после начала полномасштабных боев на Украине.