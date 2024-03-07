Швеция завершила процедуру вступления в НАТО

Ульф Кристерссон, Энтони Блинкен и Тобиас Билльстрем (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон передал госсекретарю США Энтони Блинкену документы о присоединении к НАТО, тем самым завершив процедуру вступления страны в альянс. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Госдепартамента США.

«Премьер-министр Кристерссон в сопровождении министра иностранных дел [Тобиаса] Бильстрема передаст документ о присоединении Швеции к Североатлантическому договору государственному секретарю Блинкену, представляющему США», — объявили на встрече.

Глава шведского правительства отдал Блинкену папку с документами, после чего госсекретарь сказал: «Добро пожаловать!»

«Швеция теперь является членом НАТО. Спасибо всем вам, союзники, за то, что приветствуете нас в качестве 32-го участника. Мы будем стремиться к единству, солидарности и разделению ответственности и будем полностью придерживаться ценностей Вашингтонского договора: свободы демократии, свободы личности и верховенства закона», — написал Кристерссон в соцсети X.

Швеция подавала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией весной 2022 года. Хельсинки присоединился к альянсу раньше Стокгольма, весной 2023 года. В начале 2024 года вступление Швеции после задержки в несколько месяцев одобрили последние две страны НАТО — Турция и Венгрия.

Россия обещала принять «меры политического и военно-технического характера» в ответ на вступление Швеции в НАТО для «купирования угроз национальной безопасности». «Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны натовских контингентов, ударных систем и вооружений», — заявили в конце февраля в российском посольстве в Стокгольме.