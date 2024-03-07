Как выглядит НАТО после вступления Швеции. Карта
Швеция 7 марта официально вступило в НАТО. Она стала 32-м государством — членом альянса. Заявку Стокгольм подал весной 2022 года вместе с Хельсинки. При этом Финляндию приняли в альянс раньше, в апреле 2023 года.
Задержка в ситуации со Швецией была вызвана позициями Венгрии и Турции. Последняя требовала от Стокгольма признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией и начать выдавать ее членов. В итоге и Будапешт, и Анкара в начале 2024 года одобрили вступление Швеции в НАТО.
Москва неоднократно заявляла, что расширение НАТО создает риски для безопасности России. Она пообещала предпринять меры для «купирования угроз» в ответ на присоединение Стокгольма к альянсу.
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