Путин рассказал молодым летчицам об отношении к алкоголю

Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не пить алкоголь, особенно крепкие напитки. Об этом он заявил на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

По словам главы государства, почти полный отказ от алкоголя является одним из его способов поддерживать здоровье. «Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — отметил Путин.

Он добавил, что для поддержания здоровья занимается спортом, и рассказал, как в детстве закалялся, обтираясь снегом во дворе в Ленинграде.

Путин и ранее говорил, что почти не пьет алкоголь. В 2018 году он рассказывал, что любит пиво «Радебергер», но старается его употреблять поменьше. В 2020 году в ответ на вопрос об отношении к пиву он сказал: «Я стараюсь пиво не пить в последнее время, брюхо растет».

Вместе алкоголя президента стали чаще видеть с термосом. Он принес его с собой на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в июне 2019 года. На пресс-конференции в 2020 году Путин объяснил, что у него в термосе отвар из сибирских трав.

Автор книги Beer: The Ultimate World Tour Билл Йенн упоминал, что во время службы офицером КГБ в Дрездене Путин предпочитал светлый лагер низового брожения, который варили на одной из пивоварен неподалеку от города.