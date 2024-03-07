 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин рассказал молодым летчицам об отношении к алкоголю

Путин рассказал молодым летчицам, что почти не употребляет алкоголь
Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не пить алкоголь, особенно крепкие напитки. Об этом он заявил на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

По словам главы государства, почти полный отказ от алкоголя является одним из его способов поддерживать здоровье. «Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — отметил Путин.

Он добавил, что для поддержания здоровья занимается спортом, и рассказал, как в детстве закалялся, обтираясь снегом во дворе в Ленинграде.

Напиток власти: какой алкоголь предпочитают политики
Стиль

Путин и ранее говорил, что почти не пьет алкоголь. В 2018 году он рассказывал, что любит пиво «Радебергер», но старается его употреблять поменьше. В 2020 году в ответ на вопрос об отношении к пиву он сказал: «Я стараюсь пиво не пить в последнее время, брюхо растет».

Вместе алкоголя президента стали чаще видеть с термосом. Он принес его с собой на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в июне 2019 года. На пресс-конференции в 2020 году Путин объяснил, что у него в термосе отвар из сибирских трав.

Автор книги Beer: The Ultimate World Tour Билл Йенн упоминал, что во время службы офицером КГБ в Дрездене Путин предпочитал светлый лагер низового брожения, который варили на одной из пивоварен неподалеку от города.

Читайте на РБК Pro
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Почему мы все разом выгорели. И что с этим делать

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Владимир Путин алкоголь Краснодар
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин подарил краснодарским летчицам цветы и поздравил их с 8 Марта
Общество
Путин сел за штурвал авиатренажера в летном училище в Краснодаре
Политика
Путин поручил включать тренажеры для самолетов в гособоронзаказ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 06 мар, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 06 мар, 17:22
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете Pro, 16:37
Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдавии Политика, 16:33
У FTX остались токены Solana на $5,8 млрд. На них уже есть покупатели Крипто, 16:30
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства Политика, 16:27
Председателя «Донского фронта» задержали за незаконный оборот оружия Общество, 16:18
ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне четвертый раз подряд Инвестиции, 16:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 16:11
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Захарова объяснила предупреждение Берлина немцам о поездках в Россию Политика, 16:01
Путин согласился с мнением, что без россиян в Париже будет «не Олимпиада» Спорт, 15:59
Глава региона объяснил инцидент на заводе «Северстали» атакой дрона Политика, 15:54
Под Белгородом силы ПВО сбили украинский беспилотник Политика, 15:41
Швеция сегодня станет членом НАТО Политика, 15:39
Путин рассказал молодым летчицам об отношении к алкоголю Общество, 15:38
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 15:38