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Саммит G20 в Осаке ,  
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Песков назвал содержимое белого термоса Путина на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — сказал он.

На кадрах с ужина видно, как Путин держит в руке белый термос, которым чокается с президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь американский лидер держит бокал с вином.

Саммит проходит в японском городе Осака. На ужине в качестве закуски главам государств подавали террин из морского окуня, съедобные цветы и овощное пюре. Основными блюдами стали куриный балантин, ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, а также цветки настурции и листья периллы. На десерт шеф-повара приготовили банановые пирожные. Помимо этого гостям предложили фруктовое мороженое. Из алкоголя участникам саммита наливали шампанское и вино.

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Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, саммит G20
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