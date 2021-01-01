Путин рассказал о содержимом своего термоса на пресс-конференции

Владимир Путин (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время большой пресс-конференции пил отвар из сибирских трав, его слова передает «РИА Новости».

«Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав. Это сбор из Сибири, сибирских трав», — сказал Путин после мероприятия.

В июне 2019 года российский президент принял участие на ужине в честь лидеров стран «Большой двадцатки» (G20), где появился с термосом. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин «постоянно пьет чай из этого термоса».

О термосе в 2014 году писала «Комсомольская правда». Песков тогда объяснял, что посуду заказали специально для президента, чтобы не носить ему постоянно чай в маленьких чашках.