Путин рассказал о содержимом своего термоса на пресс-конференции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 72,98 (-0,44) Инвестиции, 14:26
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 89,29 (-0,03) Инвестиции, 14:26
В En+ назвали ложными данные о влиянии Дерипаски на UC Rusal Бизнес, 19:38 Где растут самые старые деревья Москвы РБК и ДПиООС, 19:24 ЕС ввел в действие третий пакет санкций против Белоруссии Политика, 19:20 В России подписали еще пять инвестиционных соглашений на ₽129 млрд Экономика, 19:19 «Будем оспаривать». Реакция на санкции WADA в отношении России. Онлайн Спорт, 19:05 Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы Общество, 19:02 Апартаменты в Москве подорожали почти на 20% за год Недвижимость, 18:59 Как прошла очередная пресс-конференция президента. Фоторепортаж Общество, 18:59  Год быка: каким будет для инвестора 2021 год РБК и СберПервый, 18:55 Сборная России по хоккею будет выступать на ЧМ в цветах флага Спорт, 18:54 Путин рассказал о содержимом своего термоса на пресс-конференции Общество, 18:45 Путин оценил Байдена фразой «короля делает свита» Политика, 18:42 Что такое критическое мышление и при чем здесь ГЛОБУС Экономика образования, 18:37  Как одеться для вечеринки или деловой встречи в Zoom РБК и ЦУМ, 18:30
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,84 -0,69% EUR/RUB ₽89,25 -0,16% EUR/USD $1,23 +0,47%
Общество ,  
0 

Путин рассказал о содержимом своего термоса на пресс-конференции

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время большой пресс-конференции пил отвар из сибирских трав, его слова передает «РИА Новости».

«Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав. Это сбор из Сибири, сибирских трав», — сказал Путин после мероприятия.

Песков назвал содержимое белого термоса Путина на G20
Общество

В июне 2019 года российский президент принял участие на ужине в честь лидеров стран «Большой двадцатки» (G20), где появился с термосом. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин «постоянно пьет чай из этого термоса».

О термосе в 2014 году писала «Комсомольская правда». Песков тогда объяснял, что посуду заказали специально для президента, чтобы не носить ему постоянно чай в маленьких чашках.

В четверг, 17 декабря, прошла очередная пресс-конференция президента России. Из-за пандемии коронавируса формат конференции был изменен. Путин общался с журналистами по видеосвязи, также вопросы могли задать и обычные граждане. Всего пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут. После нее глава государства около получаса отвечал на вопросы журналистов, входящих в кремлевский пул.

Владимир Путин чай большая ежегодная пресс-конференция Путина
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,85 -0,68% EUR/RUB ₽89,25 -0,16% EUR/USD $1,23 +0,47%
Материалы по теме
Путин допустил вариант создания в России «лайт-вакцины» от коронавируса
Общество
Путин назвал секрет семейного счастья
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter