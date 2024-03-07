Путин поручил включать тренажеры для самолетов в гособоронзаказ

Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин призвал Минобороны изучить вопрос наличия тренажеров для всех типов самолетов в летных училищах и закладывать такие аппараты в гособоронзаказ. Об этом, как сообщает «РИА Новости», он заявил при посещении Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в заказ партии самолетов ведомство включает и тренажеры. Президент призвал сделать этот пункт работы обязательным.

«Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно», — сказал президент. Он подчеркнул, что в стране нет проблем с обеспечением курсантов тренажерами.

«На сегодняшний день проблем у нас с наличием тренажеров нет. А если есть, то они решаются», — сказал он.

Президент вместе с министром обороны проводит рабочую поездку в Краснодар. Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища и посидел в кабине тренажера, который имитирует боевой самолет Як-130.

Кроме того, у главы государства запланирована встреча с губернатором региона Вениамином Кондратьевым и посещение открытия недавно достроенного Дворца самбо.