Путин поручил включать тренажеры для самолетов в гособоронзаказ
Президент России Владимир Путин призвал Минобороны изучить вопрос наличия тренажеров для всех типов самолетов в летных училищах и закладывать такие аппараты в гособоронзаказ. Об этом, как сообщает «РИА Новости», он заявил при посещении Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в заказ партии самолетов ведомство включает и тренажеры. Президент призвал сделать этот пункт работы обязательным.
«Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно», — сказал президент. Он подчеркнул, что в стране нет проблем с обеспечением курсантов тренажерами.
«На сегодняшний день проблем у нас с наличием тренажеров нет. А если есть, то они решаются», — сказал он.
Президент вместе с министром обороны проводит рабочую поездку в Краснодар. Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища и посидел в кабине тренажера, который имитирует боевой самолет Як-130.
Кроме того, у главы государства запланирована встреча с губернатором региона Вениамином Кондратьевым и посещение открытия недавно достроенного Дворца самбо.
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